Mauritanie: L'initiative de la transparence dans le domaine de la pêche enregistre un nouveau tournant depuis son entrée en vigueur

Les travaux de la 2ème conférence internationale de l'initiative de transparence dans le secteur des pêches (FITI), ont été ouverts jeudi, à l'île indonésienne, Bali, par le discours du ministre l'Economie et des Finances, M. El Moctar Ould Diay, dans lequel, il a réaffirmé l'engagement de notre pays, à marquer d'empreintes indélébiles, l'histoire de cette initiative mondiale, en tant qu'Etat pionnier, ayant balisé le terrain pour sa mise en œuvre au niveau international.

« Deux ans après l'appel lancé par Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, recommandant le renforcement de la transparence dans le secteur de la pêche, et un an après la première Conférence internationale sur la FITI, organisée par le gouvernement mauritanien à Nouakchott, l'initiative ouvre un nouvel épisode, par son exécution à l'échelle internationale», a-t-il dit.

Le ministre, qui s'exprimait devant un parterre de hauts responsables des gouvernements intéressés par le secteur de la pêche et de plusieurs experts et opérateurs halieutiques, a qualifié l'événement d'occasion pour rappeler les grandes avancées enregistrées par l'initiative, « fruit d'un travail intense et constant, ayant permis à la FITI d'arriver au stade dans lequel, elle se trouve aujourd'hui», a-t-il indiqué.

Le ministre a souligné également la fierté du gouvernement mauritanien, pour le rôle joué, en accompagnant et en développant cette initiative. Il a rappelé l'importance accordée par Son Excellence le Président de la République, à l'initiative, et son souci de la développer pour préserver le potentiel halieutique et promouvoir son rôle vital dans la vie quotidienne des citoyens.

« Le passage de l'initiative à la phase d'exécution, contribuera incontestablement aux efforts de développement déployés pour créer une économie bleue, globale, servant de source de richesse, de création d'emplois et de garantissant la sécurité alimentaire», a affirmé le ministre

«Présenter des solutions futures aux défis majeurs de notre pays et du monde entier, demeure tributaire des résultats de la présente conférence», a-t-il ajouté, remerciant les membres du groupe consultatif international de la FITI, pour leur abnégation et leur détermination, pendant deux années de travail intense.

Il a également adressé ses remerciements, de manière particulière au Professeur Peter Eigen, qui s'est enthousiasmé depuis le début pour cette initiative et convaincu son équipe «HUMBOLDT-VIADRINA Gouvernance plate-forme», qui a abrité le secrétariat international de l'Initiative.

La déclaration finale de la conférence a porté, entre autres, sur la reconnaissance exprimé par les responsables de l'initiative à la Mauritanie «qui n'aurait jamais entré en vigueur, sans le parrainage et l'appui de Son Excellence le Président de la République», ont-ils dit.

Un conseil d'administration, présidé par M. Peter Eigen, en plus de M. Abass Sylla, le directeur des investissements publics et de la coopération, pour le gouvernement mauritanien, de Mme Nedoua Moctar Nech, du groupe national multilatéral, afin d'accompagner la FITI et de représentants de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Indonésie, des Seychelles, du Sénégal et de la Guinée, a été formé.

Rappelons que les activités de la conférence, se sont déroulées en présence de la ministre indonésienne de la Pêche et des affaires maritimes, Mme Susi Pudjiastuti, du ministre des Pêches et de l'agriculture de la République des Seychelles, M. Michael Benstrong, de Dr « Peter Eigen, le président du Groupe international pour l'initiative et du gouverneur de Bali Made Mangku Pastika.