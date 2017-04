Congo-Kinshasa: Kamuina Nsapu - 6 personnes condamnées pour participation à un mouvement insurrectionnel

En RDC, 165 organisations congolaises de la société civile et de défense des droits humains… Plus »

Après des auditions menées par les officiers de police judiciaire et des services de renseignement, douze personnes avaient été retenues et transférées à l'auditorat militaire de garnison. Trois ont été libérées alors que les neuf autres ont été déférées devant le tribunal militaire pour être jugé. A l'issue du procès, une personne écope de la peine de dix ans de prison. Les cinq autres ont été condamnées à cinq ans de servitude pénale principale.

Elles font partie d'un groupe interpellé entre octobre et décembre 2016, dans les territoires de Miabi et Kabeya Kamuanga ainsi que dans la ville de Mbuji-Mayi.

