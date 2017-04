Améliorer la santé maternelle, néonatale et infantile via un système intégrée E-santé dans la région de Kolda, par la mise en place d'un dispositif relevant des Technologies de l'information et de la communication (TIC), c'est l'objectif du nouveau projet «cellal et kissal» (santé et bien-être, en pulaar) financé par l'Agence Française de développement (AFD) pour une durée de 3 ans. Il est lancé par AMREF Health Africa, en partenariat avec Handicap international qui va couvrir la région de Kolda où les indicateurs de santé de la reproduction sont encore loin de la norme OMS.

Le projet entend enregistrer et suivre 6900 grossesses, soit 20%, attendues chaque année avec le dispositif TIC, avec 95% de ces femmes qui accouchent en structure avec l'assistance de personnel qualifié.

A côté des 29.000 enfants de moins 5 ans enregistrés chaque année dans le système, avec les soins essentiels, pour un suivi des étapes de développement psychomoteur et une détection précoce des déficiences et des malformations. Le tout avec une plateforme de télémédecine, une valise de télémédecine, un paquet de formation pour les prestataires et un renforcement des équipements sanitaire de la région.

Le Dr Yaya Baldé, médecin chef de la région de Kolda a salué l'arrivée de ce projet qui va compléter le dispositif sanitaire du Fouladou, qui en a encore besoin.