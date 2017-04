Sénégal: Camp de chirurgie pédiatrique à Kolda - Une trentaine d'enfants pris en charge par AMREF

Le responsable de programme de AMREF, Mamadou Diouf, a indiqué qu'avec le Programme capital santé, plusieurs activités de formation, de sensibilisation et de prise en charge des enfants sont en cours à Kolda et Sédhiou, leur zone d'intervention. Les spécialistes venues de Dakar vont d'ailleurs avoir des séances de renforcement de capacité pour les agents trouvés sur place. Aujourd'hui, des relais de AMREF sensibilisent et réfèrent les cas des enfants ayant des problèmes chirurgicaux au Foualdou et au Pakao.

Du côté des parents, c'est un grand soulagement comme l'atteste cette femme qui voit son enfant débarrassé d'une malformation. «Nous n'oublierons jamais ce geste. Nous ne pouvons que dire merci et souhaiter que les autres parents qui ont des enfants qui souffrent puissent être aidés. Jamais je ne pouvais aller à Dakar et pouvoir soigner ma fille».

Des enfants souffrants de diverses pathologies, hernie, malformation osseuses ou digestives, entre autres. Les cas nécessitant un suivi plus long seront transférés à Dakar grâce à AMREF, explique le Dr Ndiaye qui s'est réjoui de trouver un chirurgien pédiatre à Kolda et souhaite que ce personnel soit renforcé, tout comme le plateau technique.

