Le Syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal de Saourou Sène est arrivé en deuxième position avec 95 voix. Plusieurs syndicats du collège du préscolaire - élémentaire se sont illustrés en enregistrant un score nul dans la commune de Mbour et il en est de même pour celui du moyen-secondaire. Des espoirs sont nourris de voir une évolution de ces voix avec des bureaux de vote au niveau départemental.

Les résultats des élections de représentativité syndicale dans le secteur public de l'éducation et de la formation tenues le 26 avril 2017 dans la commune de Mbour sont connus. Les syndicats concernés ont fait des fortunes diverses. L'Union démocratique des enseignants (Uden), dirigé par Ardo Fall, pour le collège du préscolaire et de l'élémentaire a totalisé 194 voix dans les trois bureaux de vote de la commune de Mbour (Lycée Demba Diop, Ecole élémentaire Badara Sarr, Ecole élémentaire Nicolas Songo Faye). Syndicalement, l'Union nationale des instituteurs pour la république de Ibrahima Diacko a eu 63 voix.

