Sénégal: Requêe du Maire de Dakar devant la Chambre d'accusation - Le sort de Khalifa Sall fixé au 02 mai

Seulement, après de très longues discussions dans la Chambre d'accusation portant sur la requête en annulation pour laquelle les avocats de Khalifa Sall ont soulevé une question de constitutionnalité de la loi et de libre administration des collectivités territoriales, cette affaire a été reportée jusqu'au 04 mai prochain pour être plaidée. Mais, pour ce qui est de la demande de liberté provisoire, une requête a été déposée pour chacune des personnes interpellées sur l'affaire Khalifa Sall et la délibération a été fixée au 2 mai prochain.

Et à la sortie de cette audition, l'in des avocats de Khalifa Sall est revenu sur les deux choses qui ont fait l'objet de l'audience, dont la requête de liberté provisoire pour laquelle les avocats du maire de Dakar ont interjeté appel à la suite du refus du doyen des juges d'accorder une liberté provisoire à leur client. La requête de la défense de Khalifa Sall avait aussi trait à l'annulation tout simple du rapport de l'Inspection général de l'Etat, celle du procès verbal de la première comparution devant le procureur de la République », a déclaré Me Ciré Clédor Ly, un des avocats de Khalifa Sall.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.