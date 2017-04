Sénégal: Lika Sy, ailière OSSG (N1 France) - «J'étais prête à laisser mon travail pour venir sans salaire»

interview

L'internationale sénégalaise de l'Olympique Sannois Saint-Gratien en Nationale féminine 1, Lika Sy, a accepté de s'entretenir avec Terangasport.com. La joueuse polyvalente (ndlr : capable de jouer 4 et 5), fait le point sur sa carrière, son absence en équipe nationale depuis 2013, sa mise à l'écart en équipe nationale par Moustapha Gaye. Guère affectée par la situation, l'ancienne joueuse de l'ASC Bopp, reste concentrée sur sa carrière.

Lika, que deviens-tu ?

Je joue à l'Olympique Sannois Saint-Gratien (OSSG) à Paris dans le 95 en Ligue 2. L'année dernière on a été jusqu'en finale Coupe de France même si on a fini 2ème. Et cette année on a été classé 6ème et la saison s'est très bien passée. J'ai de bonnes statistiques et évaluations avec un temps de jeu entre 29 et 31 minutes tous les week-ends.

On ne t'a pas revu en équipe nationale depuis trois ou quatre ans. Qu'est-ce qui se passe réellement?

C'est depuis 2013 pour être précise. Et c'est depuis cette année que je ne suis pas retournée au Sénégal pour vous montrer que je ne venais au Sénégal que pour cela (ndlr : les regroupements en équipe nationale) même si je profite aussi de la famille. Je suis sénégalaise avant tout et c'est une fierté de pouvoir représenter mon pays partout dans le monde. Donc, je ne vois pas pourquoi je tournerais le dos à mon pays de naissance qui m'a tout donné et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est là où j'ai appris à jouer au basket-ball et j'en suis fière.

Pourquoi décliner alors les convocations ?

Je n'ai jamais décliné une convocation. Une basketteuse qui a fait une sélection cadette et espoir au Mozambique, je crois le but ultime était d'intégrer la sélection Senior. Je pense que tout le monde connaît dans ce milieu mes grandes sœurs qui sont mes idoles. Elles ont toutes joué en équipe nationale.

Récemment, Moustapha Gaye a déclaré que tu ne viendras plus en équipe nationale tant qu'il sera là. Comment analyses-tu cette situation ?

Le problème, je me le demande à ce jour. Ce matin (ndlr : mercredi), j'ai été surprise de voir en gros titre : « les raisons de l'absence de Lika Sy ne m'intéressent pas» sachant qu'hier (ndlr : mardi) même j'ai eu au téléphone Mama Ndiaye. Par rapport à la préparation de l'Afrobasket, ils m'ont contacté via mail pour me demander mes disponibilités et j'ai répondu par le même canal. Ils ont envoyé une lettre à mon équipe jeudi.

Le vendredi, j'ai eu Tapha Gaye qui m'a dit qu'il me voulait dans l'équipe. Je lui ai dit que j'étais prête mais qu'il me fallait l'accord de mon équipe et celui de mon employeur qui devaient se réunir lundi soir à 20h. Je lui ai confirmé lundi soir que j'attendais la réponse et que je reviendrais vers lui. J'étais prête à laisser mon travail pour venir sauf (mardi) vers 17h30 j'ai reçu par mail un billet d'avion disant que je devais décoller à 19h30 sachant que l'aéroport est loin de mon domicile. Ils ont dit que soit je venais hier (mardi) soit je ne venais plus du tout.

Quelle a été ta réaction après avoir lu la sortie du coach ?

J'ai été choquée et déçue pour une personne que tu as eue au téléphone récemment qui disait te vouloir dans son équipe cette année.

Est-ce à dire que tu suspends toutes activités avec la sélection nationale tant que Tapha Gaye sera là ?

Je suis une Sénégalaise et je serai toujours prête pour porter les couleurs de mon pays. Être coach titulaire de l'équipe nationale ne fait pas de l'équipe sa propriété. Des anciens dirigeants de la fédération m'ont déjà contacté pour me demander quel était le problème avec Tapha Gaye car ils estimaient que j'avais ma place dans le groupe.

Et la réaction de tes sœurs Mame Marie et Anta Sy après la sortie du coach ?

Mes sœurs sont autant surprises ainsi que toute ma famille. Les gens m'appellent de partout pour m'encourager. Ce n'est pas grave, je reste sereine et concentrée. Je continue de faire mon travail, de m'entraîner car le basketball est avant tout une passion. Je ne vais pas m'attarder sur ces détails qui ne seront jamais un frein pour ma carrière.