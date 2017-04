Sénégal: Décès de l'artiste sénégalais Issa Samb - Christophe Bigot rend hommage a Joe Ouakam

Selon l'ambassadeur, Joe Ouakam était un ami de la France et contribuait activement à l'Institut français de Dakar, avant d'ajouter: «il y venait chaque midi pour déjeuner». Ces derniers mois, il avait souhaité préparer, en collaboration avec l'Institut français, l'exposition «Alem, l'A-venir» dont le vernissage aura lieu à la Galerie Le Manège, le mardi 23 mai prochain. «Ce projet lui tenait à cœur et nous lui rendrons un vibrant hommage à cette occasion», a-t-il indiqué. Et, M. Bigot de poursuivre: «c'était un immense artiste, tour à tour sculpteur, peintre, critique, poète, acteur, philosophe ou encore dramaturge».

