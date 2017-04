Aux côtés de son collègue, Oumar Guèye, ministre de la pêche et de l'économie maritime, le ministre secrétaire général du gouvernement, Abdou Latif Coulibaly, qui était à Bettenty (village insulaire situé à 2 h de pirogue de Missirah) pour présenter ses condoléances aux populations locales, a porté à l'attention des autorités locales de l'île, que l'Etat du Sénégal va bientôt mettre en route les opérations de fabrique en série des pirogues en fibre de verre. C'est surtout pour combattre de manière draconienne les nombreux accidents maritimes causés souvent par des cassures de pirogues causées la plupart du temps par la vétusté des barques.

Dans le même sillage, Abdou Latif Coulibaly a réitéré les recommandations faites par son prédécesseur et qui sont relatives au port du gilet de sauvetage. Sauf que pour le secrétaire général du gouvernement, le port du gilet doit être davantage obligatoire et faire partie intégrale de l'accoutrement dans les zones insulaires et les villages situés en bordure de la mer ou des fleuves. Pour ce fait, il a partagé le programme d'éducation des masses et de formation que le gouvernement du Sénégal entend mettre en œuvre pour changer les comportements et autres vieilles habitudes à risque, sans du reste piétiner les libertés des uns et des autres. Mais avant d'en arriver là, il est aussi convenu dans l'attelage gouvernemental de mobiliser toutes les forces vives de la nation pour éviter ce genre de catastrophe dans l'avenir.

ABDOU LATIF COULIBALY ACCUEILLI DANS UN VILLAGE TRES ACCROCHE A DIEU

«Si Dieu veut arracher à notre affection la personne qui nous est plus chère, rien ne peut s'opposer à ce décret divin», disait l'Imam de Bitenty, Siraka Marone en s'adressant à une foule peu nombreuse venue accueillir le ministre quelques instants après la prière de 5h. Avant lui, c'était d'abord le chef de village Tidiane Diouf qui remettait aux mains de Dieu tout ce qui est arrivé lundi dernier entre 17 h et 19 h 30 aux larges de leur village. Pour dire simplement qu'à Bitenty tout le monde s'en remet à Dieu. Premier village à accueillir l'Islam dans le « Niombatto » (cette partie méridionale de la région de Fatick) bien avant le 18è siècle, Bitenty qui est aujourd'hui classé parmi les plus belles îles du «Gandoul», traîne encore cette attachement vis-à-vis du seigneur pour tous.

Un simple tour à travers les différentes artères serpentant les gros fromagers et cocotiers longs de 30 à 40 mètres, suffit pour s'en rendre compte. La plupart des femmes et jeunes filles sont voilées et portent aussi le «Bourka». Hier, elles poursuivaient encore leurs déplacements dans les familles en détresse pour présenter les condoléances. Et si elles croisent quelqu'un sur leur passage, surtout quand elles sentent que cette personne est étrangère dans le village, elles n'hésitent pas, par une génuflexion, à saluer l'inconnu. Toutefois, on nous signale la forte présence des écoles arabes et coraniques dans le village. Des écoles très fréquentées par les jeunes, si l'on sait que la majeure partie des parents préfèrent leur offrir une éducation coranique ou arabe qu'autre chose.

TRISTESSE DANS LE CIMETIERE

La délégation du Ministre Abdou Latif Coulibaly a trouvé, à son arrivée dans le 3e cimetière de Bitenty, deux jeunes dames venues se recueillir aux tombes d'anciennes amies, sœurs, ou mères arrachées brutalement à leur affection en cette inoubliable fin d'après-midi de lundi dernier. Dans cette parcelle quasi déserte, sablonneuse, clôturée, mais sans portail, les tombeaux de ces femmes et filles bitentinoises sont dispersés tout le long du mur de clôture. Et devant chaque tombe, le non de la défunte est inscrit sur une feuille de couleur blanche et à la main. Dans les décomptes, elles sont au nombre de 21 personnes à dormir à jamais dans cet endroit situé en plein cœur des habitations. Pour le frère de l'Imam, Siraka Marone : «nous croyons en Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Mais ce qui a surtout fait pleurer le monde entier, c'est la jeunesse des victimes. Des femmes et jeunes filles ayant tiré leur révérence à la fleur de l'âge.

La plus âgée n'avait même pas 40 ans, alors que la plus jeune d'entre elles, est née en 2004. Moi-même qui vous parle, nous avons enregistré dans notre seule maison familiale cinq (5) victimes dans ce naufrage. Parmi elles, deux Dames en état de grossesse. L'une était à terme et devait en principe mettre au monde son enfant ce mois-ci. L'autre était en début de grossesse. C'est d'ailleurs pour cette raison majeure que beaucoup se sont trompés en citant le nombre de morts, car il faillait aussi ajouter les enfants que ces dames portaient avec elles». Malgré tout, le Président Macky Sall qui est annoncé Vendredi dans cette île est surtout attendu pour venir en secours à ces populations qui ne peuvent nullement sortir de leur village pendant les heures de marée basse.