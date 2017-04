Sénégal: Coopération médicale - Des espagnols offrent trois électrocardiogrammes et 2300 paires de lunettes médicales à Youssou Mbargane

Une équipe d'espagnole, spécialistes en santé oculaire, était à l'hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque, où ils ont offert des consultations gratuites et des lunettes de correction à prés de 250 personnes au terme de trois jours de consultations entre lundi et mercredi. Venue avec 2300 paires de lunettes médicales, la mission espagnole a également offert du matériel de cardiologie à l'hôpital de Rufisque.

Cette équipe venue d'Espagne, précisément de l'Hôpital Plateau Médical de Barcelone, s'inscrit dans le cadre des relations de coopération que cette structure entretient avec l'hôpital de Rufisque. Dans le cadre des consultations, les médecins espagnols ont précisé qu'il s'agissait dans un premier temps de faire des visites pour procurer des lunettes de correction aux patients, mais pas d'intervention chirurgicale car n'ayant pas encore les conditions pour de telles opérations.

Dans le cadre de la coopération, les Espagnols promettent d'apporter leur aide pour la construction d'un bloc chirurgical qui pourra permettre de faire des interventions. «Ce que nous sommes en train de faire ce ne sont pas des consultations pour les pathologies, c'est seulement pour les corrections opticiennes. On consulte pour voir les graduations et après, on cherche des lunettes qui vont avec et on les offre au patient. Toutefois, si on rencontre une pathologie nous orientons les concernés vers le service de l'ophtalmologie parce que pour l'heure, nous n'avons pas avec nous le matériel nécessaire», a tenu à préciser l'Ophtalmologue Juan Pujol.

A propos des pathologies, il a révélé que beaucoup de cas de cataracte ont été décelés et tous redirigés vers le service d'ophtalmologie. Des cas de myopies, d'hypermétropie et de problèmes de vision de prés ont été constatés et pour les sujets concernés plus de 400 lunettes ont été offertes, pour prés de 250 personnes consultées.

Au-delà des trois journées de consultations, l'ophtalmologue espagnol informe que les consultations et les dons de lunettes vont se poursuivre avec le service de l'hôpital.

L'hôpital de Plato de Barcelone est en coopération avec l'hôpital Youssou Mbargane de Rufisque depuis 2010. Plusieurs délégations espagnoles sont venues à Rufisque, cette mission est la 14ème et s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale de la structure sanitaire espagnole si l'on en croit son directeur George Pujol. «C'est la 14ème fois que nous venons. Et cette activité est un petit projet, il y en a d'autres comme le bloc chirurgical et la maternité. Pour la maternité, nous allons la rénover et améliorer la qualité de service, dans la seconde phase, il s'agira d'amener le matériel nécessaire et assurer la formation pour le personnel.

Il s'agit pour nous d'aider les femmes à suivre leur grossesse avec le moins de douleur possible. Nous espérons que les travaux seront achevés le mois prochain et l'inauguration peut-être le mois suivant ». Dans le cadre de l'aide pour l'amélioration de l'offre de service médical, l'hôpital espagnol prévoit la construction et l'équipement d'un bloc opératoire afin de pouvoir prendre en charge certaines pathologies comme les cataractes, la cardiologie etc., chaque année nous serons là avec les professionnels de l'hôpital Youssou Mbargane».

Le directeur de l'hôpital Youssou Mbargane, Dr Niasse salue la coopération fructueuse entre les deux structures sanitaires. «Ils nous ont aidé dans un premier temps dans la réhabilitation du bloc opératoire, la salle de travail, la sale d'accouchement. Déjà si nous organisons bien ce travail avec les lunettes avec un bon rapport, ils nous promettent d'envoyer tous mois des vers que nous pourrons distribuer gratuitement aux populations. Au terme des trois jours de consultations, plus de 250 patients ont été vus, plus de 400 paires de lunettes offertes. En plus de cela, la mission a offert à l'hôpital de Rufisque, trois appareils d'électrocardiogramme estimés à 3000 euros (19 millions cfa)», a soutenu le directeur de Youssou Mbargane Diop.

Conscient que la responsabilité sociétale est aujourd'hui une exigence pour toutes les organisations et structures, M. Pujol pense qu'en agissant ainsi sur le continent pour créer les conditions d'une vie meilleure ici, les jeunes n'auront pas besoin de risquer leurs vies dans les aventures de l'émigration clandestine.