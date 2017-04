Sénégal: Mamane, Gohu Michel et Digbeu cravate sur la scène de l'Institut français - Le grand spectacle des humoristes

Les trois humoristes qui parlent de la vision du monde en tant que jeunes africains citoyens, promettent un show exceptionnel, même s'ils ont plutôt préféré ne pas aller au fond du débat. «Nous réservons de grandes surprises au public, au spectacle où on passera tour à tour chacun», a fait savoir Mamane. Ce dernier, qui a pour source d'inspiration tous les sujets d'actualité, a tenu à préciser qu'il parlera de l'actualité «toute fraiche du Sénégal». A en croire les humoristes, «l'humour, c'est la surprise car, si le public connait la blague, il n'y a plus de surprise» comme pour dire que le show sera riche en plaisanteries à caractère éducatif.

Le célèbre chroniqueur de la Radio France International (Rfi), l'humoriste Mamane, ainsi que ses collègues Gohu Michel et Digbeu Cravate sont à Dakar pour animer un spectacle au Théâtre de Verdure de l'Institut français. Mamane, Gohu Michel, «le comédien humoriste le plus emblématique d'Afrique francophone» et Digbeu Cravate, connu de la scène et de la télévision ivoirienne, en ont profité pour s'entretenir avec la presse hier, jeudi 27 avril, quelques heures avant le spectacle.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.