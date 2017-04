Ile Maurice: Météo - Avis de fortes houles à Maurice et à Rodrigues

La prudence est de mise. La station météorologique de Vacoas a émis un avis de fortes houles à Maurice et à Rodrigues ce vendredi après-midi 28 avril. Des vagues de quatre à cinq mètres sont attendues. L'avis sera en vigueur jusqu'à dimanche 30 avril, à 16 heures.

Il est ainsi déconseillé aux membres du public, aux plaisanciers et aux pêcheurs de sortir en haute mer de même que dans les lagons. Ceux du Sud et de l'Ouest du pays seront les plus touchés.

La station météorologique prévoit un temps nuageux ce samedi avec des pluies passagères principalement à l'Est, au Sud et sur les hauts.

En ce qui concerne la température, la maximale sera de 1 à 2 degrés inferieure à la moyenne saisonnière et variera entre 24 et 26 degrés Celsius sur les hauts et entre 27 et 29 degrés Celsius ailleurs.