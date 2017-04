Cote d'Ivoire: Coopération militaire - Le général Didier L'Hôte fait commandeur de l'Ordre national

Pour rappel, le général de division Didier L'Hôte a participé à plusieurs missions onusiennes, notamment au Kossovo, en Bosnie Herzégovine, en Macédoine, au Liban et en Afghanistan. Il a également servi sur de nombreux théâtres d'opérations où la France a été présente, notamment au Tchad, en République de Djibouti, en République centrafricaine, au Gabon, au Sénégal, au Rwanda, au Congo, au Mali et en Tanzanie.

Le général de division Didier L'Hôte a remercié les autorités ivoiriennes et le haut commandement des Faci pour cette distinction. « J'éprouve une grande fierté pour cette décoration dont je connais la valeur et la portée symbolique du grade de commandeur. Je suis un soldat et je ressens les marques de sympathie que vous, mes frères d'armes, êtes en train de m'adresser », s'est réjoui l'officier général onusien.

« ... Depuis 2014, vous avez commandé sans discontinuité la force de l'Onuci, d'abord comme adjoint, commandant par intérim entre février et juin 2014, puis comme commandant de la force en titre à partir de juillet 2014. Vous avez toujours agi en étroite collaboration avec vos frères d'armes de la Côte d'Ivoire... », a indiqué le général Touré Sékou. Avant de rappeler les nombreuses actions menées par l'Onuci depuis le niveau stratégique jusqu'au niveau tactique, en faveur des Faci et des populations ivoiriennes sous l'impulsion du récipiendaire.

Le général de division Touré Sékou a saisi cette pour rendre un hommage à l'officier supérieur français pour l'excellente relation qui a toujours prévalu entre les Forces de sécurité et de défense ivoiriennes et les Forces onusiennes en Côte d'Ivoire, le temps de son commandement à la tête de l'Onuci.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.