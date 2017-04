Angola: L'ONU encourage le pays à organiser des élections justes et exemplaires

Selon le diplomate, la présence de groupes armés dans l'est de la RDC, ainsi que la situation d'instabilité dans la région de Kassaï, à la frontière de l'Angola, provoque des conséquences négatives dans la sécurité et la préparation du processus électoral dans ce pays.

L'envoyé spécial du Secrétaire général de l'ONU a dit avoir abordé avec son interlocuteur la nécessité du renforcement du partenariat entre l'Angola, l'Union africaine et des Nations Unies pour la stabilité dans la région des Grands Lacs et l'appui à la tenue des élections libres en République démocratique du Congo (RDC).

Said Djinnit a fait savoir qu'il avait assuré le vice-président angolais de la disponibilité totale des Nations Unies et ses institutions pour soutenir l'Angola dans la création de conditions pour les élections pacifiques, transparentes et exemplaires pour le bien du pays, de la région et de l'Afrique en général.

Luanda — L'Organisation des Nations Unies (ONU) ont exhorté vendredi les autorités angolaises à organiser des élections justes, transparentes, pacifiques et exemplaires. Vice-président de la République, Manuel Vicente, reçoit Said Kjinnt, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU.

