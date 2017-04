Angola: Huíla - Signature d'un accord de 91 millions de dollars pour la production laitière

Sa capacité, selon le responsable, est de traiter 60.000 litres de lait / jour, vantant cinq lignes de production de ce produit et ses dérivés. Il a informé que dans une première phase, l'industrie sera soutenue par les matières premières importées de la Nouvelle-Zélande, seulement dans sa première année de production, tout en travaillant pour devenir indépendante. À son tour, le directeur de l'UTIP, l'un des signataires de l'accord, Norberto Garcia, a souligné que ce projet était stratégique pour le développement du secteur industriel du pays et les impacts résultant de sa mise en œuvre étaient considérables, mettant l'accent sur la création 378 nouveaux emplois directs. Il a indiqué que la fabrique garantirait également des avantages directs aux communautés locales, contribuerait à l'amélioration des niveaux d'éducation, de formation professionnelle, d'entrepreneuriat au niveau des projets.

Les travaux de construction de l'unité ont déjà commencé en mars dernier, étant prévu pour mai prochain le processus de montage d'équipements, dont certains sont déjà dans le pays, importés de la Nouvelle-Zélande et de l'Allemagne, à travers le port de Namibe. Présentant le projet, l'un de ses administrateurs, Paulo Ferreira, a déclaré que l'unité allait commencer, à partir de mai 2018, à produire 36 mille tonnes de lait, 4,4 tonnes de lait en poudre, 500 fromage 500, deux mille tonnes de beurre, 23 mille de yogourt et une tonne de lait condensé/année.

