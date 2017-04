Sénégal: Foot Europe Ligue 1 - Nancy - Avec Issiar Dia et Michaël Chrétien à Metz

Pour ce derby lorrain, Nancy disposera bien de ses joueurs d'expérience. L'ASNL pourra compter sur le Sénégalais Issiar Dia et du Marocain Michaël Bassir Chrétien notamment, incertains toute la semaine en raison respectivement d'une inflammation à un tendon et de douleurs aux adducteurs, mais finalement rétablis à temps.

Il faudra tout de même faire mieux que lors des prestations actuelles pour remonter au classement. Pour l'ASNL, c'est une « finale » en cette fin de saison, face à un concurrent direct pour le maintien. Mais la situation est bien plus critique pour les joueurs de Pablo Correa, qui ne réussissent plus à s'imposer et stagnent à la 19e place, à une petite longueur de la 17e place.

