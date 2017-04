Afrique: Il faut montrer 'l'impact positif' des migrations pour changer la perception de l'opinion publique, selon l'ONU

Estimant que les pays ne peuvent pas gérer seuls la question des vastes mouvements de réfugiés et de migrants, les Nations Unies ont organisé en septembre 2016 un sommet des dirigeants mondiaux dans le but de trouver des solutions durables.

A ce sommet, les 193 États membres ont convenu d'un plan, la Déclaration de New York, dans laquelle ils expriment leur volonté politique de sauver des vies, de protéger les droits et de partager leurs responsabilités à l'échelle mondiale.

Dans le prolongement de cette réunion, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a nommé l'avocate, procureure et juriste canadienne Louise Arbour comme Représentant spéciale pour les migrations internationales.

Mme Arbour, qui a été Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et Procureure générale des Tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, est chargée de travailler avec les États membres alors qu'ils élaborent un pacte mondial sur des migrations sûres, ordonnées et régulières, qui devrait être adopté en 2018.

Elle est également à la tête des efforts de plaidoyer de l'ONU en matière de migrations internationales, y compris en soutenant la campagne 'Ensemble', un nouveau dialogue sur les réfugiés et les migrants pour favoriser la cohésion sociale tout en luttant contre les préjugés et les mensonges à leur sujet. En outre, elle fournit des conseils stratégiques et coordonne les efforts des entités des Nations Unies sur la question des migrations.

Mme Arbour s'est récemment entretenue avec ONU Info de la nécessité d'enrichir le discours sur les migrations qui, selon elle, se concentre énormément sur les aspects négatifs de ces migrations et obscurcit l'impact positif qu'elles ont sur la prospérité de nombreux pays.

ONU Info : Vous avez été nommée Représentante spéciale du Secrétaire général pour les migrations internationales le mois dernier. Pourriez-vous nous en dire plus sur cette question et sur les défis à venir?

Mais ces dernières années, on a vu dans certains cas des mouvements de population provoqués par des situations extrêmes, des guerres, qui ont forcé des gens à se déplacer en très grand nombre. Et cela a donné lieu à beaucoup d'inquiétude.

Le défi qui est devant nous aujourd'hui est de redresser un peu la conversation sur cette question de la mobilité touchant les réfugiés, qui sont gouvernés par la Convention sur les réfugiés protégeant les gens fuyant la persécution sur une base ethnique, religieuse ou autre, mais également tous les gens qui se déplacent, soit pour être réunis avec leurs familles, soit très souvent à la recherche de travail, d'amélioration de leurs conditions de vie.

On parle d'un phénomène ancien mais qui est beaucoup d'actualité et qui va être avec nous pendant très longtemps. Les moyens de communication, de transport, sont tels que l'on doit s'attendre à beaucoup de déplacements dans les années à venir.