Cameroun: Internet de retour dans l'Ouest

Certains sites sont aussi plus difficiles d'accès que d'autres, comme l'explique Qemal Affagnon de l'organisation Internet sans frontières : « Le problème par rapport aux connexions au niveau des réseaux sociaux, donc au niveau de Facebook notamment, on a eu quelques informations comme quoi ça allait marcher, pas très bien, donc il y avait quelques difficultés d'accès, donc ce sont des informations qu'on continue de collecter auprès de certaines sources sur place pour voir si, depuis l'annonce du rétablissement, internet est accessible de façon stable au Cameroun dans les régions concernées par la coupure précédemment. »

Une semaine après le rétablissement d'internet dans l'ouest du Cameroun, tout le monde n'a pas encore accès à une connexion. Le réseau avait été coupé au plus fort des protestations de la minorité anglophone contre le gouvernement. Et la mesure a duré 93 jours et les conséquences se font toujours sentir.

