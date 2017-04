Afrique: Le pays africain le plus accueillant ? L'Ouganda !

Pour une fois, l'humanisme africain tant vanté est présenté et vécu au concret par un pays du continent qui le met en pratique et ne fait pas qu'en parler.

Quelques 400.000 personnes ont fui le Sud-Soudan ravagé par la guerre civile sont allées chercher refuge en Ouganda. A elles s'ajoutent plus de 300.000 autres qui ont quitté le Burundi, le Rwanda, la Somalie et la République démocratique du Congo.

Ce pays d'Afrique australe accueille aujourd'hui plus de 700.000 étrangers ayant fui guerres et situations d'incertitudes violentes.

Quel est le pays le plus accueillant pour les migrants et réfugiés dans le monde ? La réponse en a étonné plus d'un : l'Ouganda !

C'est lui qui a cherché à voir si le sort des immigrés était partout le même en ces moments de fermeture sur soi et de peur d'une opinion mondiale aux terrifiées par les images et les menaces du terrorisme islamiste.

L'immigration, ce sont des drames infinis qui laissent supposer des guerres et des violences en amont ; des déchirements et des déracinements de populations civiles désemparées parce que ne sachant pas de quoi demain sera fait.

La radiotélévision italienne a présenté un reportage sur les réfugiés, et a montré l'Ouganda comme un modèle d'accueil et de tolérance pour les étrangers.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.