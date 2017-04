Mauritanie: Du Million de poètes, au Million de politiciens actuels, le pays peut passer aux millions de Docteurs scientifique

document

Du Million de poètes, au Million de politiciens actuels, la Mauritanie peut passer aux millions de Docteurs scientifiques ... avec à un coût Zéro de l'Etat et des parents d'élèves dans quelques années.

L'Education sera prise en charge par une élite de cadres et contribution de parents d'élèves semi- aisés, si le Président Aziz accepte ma proposition de vulgarisation le 15 juillet 2017 le système Oughoul El Ouahatt par un regroupement de 24 lycées d'Oasis d'Aoujeft en un lycée unique coordonné au Centre de Maaden El Ervane. Proposition remise le 17 mars 2017 à Son Excellence, qui a souffert et qui souffre de la folie du vote secret de 33 sénateurs.

La faisabilité du système pédagogique Oughoul El Ouahatt, intensif (6900h en 3 ans au lieu de 4600 h en 7ans)gratuit et obligatoire jusqu'à l'âge de 19 ans a été démontré par l'admission gratuite ( sans recours au budget de l'Etat ni des parents d'élèves) d'un nombre de bacheliers scientifiques supérieurs au total d'admis de 100 écoles primaires voisines et durant 10 années successives de 1998 à 2008 attestés par un tableau comparatif des admis du Bac des 3 lycées publics d'Aoujeft , Chinguetti et Ouadane.

Consultez le Ministre de la jeunesse et 30 docteurs qui ont bénéficié du système, ils vous en diront plus.

Si la rumeur de reporter le référendum à juillet 2018 par exemple et d'option d'affecter le budget du Référendum (6 milliards d'UM) à la vulgarisation du système (en zones rurales et urbaines) dans toutes les écoles primaires disposant d'une 6éme année des 220 communes du pays bénéficieront de lycées Oughoul El Ouahatt qui leurs permettront d'avoir dans leurs terroirs de quelques millions de docteurs scientifiques qui raviront aux asiatiques et européens le monopole actuel de la recherche et de l'invention scientifique avec un plus : un emploi garanti rémunérateur.

A court terme, 60 milliards d'UM (budget actuel du Ministère de l'Education National) soit 10 fois le coût de l'investissement de démarrage seront économisés à l'Etat et un montant analogue ou proche sera économisé aux parents d'élèves valorisables dans la modernisation numérique de l'Education.

Ce système arrêtera net la poussée de l'extrémisme, racisme tribalisme vulgaires juvéniles dans le pays car tous les jeunes âgés de 12 à 19 goûteront au bonheur d'étudier intensément pour devenir bacheliers à 14 ans et doctorants à 19 ans avec bonification de priorité aux dizaines de micro projets agricoles télé irrigable à distance porteurs de revenu 40 fois celui de l'ha du riz objet de mon article adressé au Président Aziz en séjour à Nouadhibou que je travaillerai encore à en convaincre l'Etat de les engager parallèlement.

Nouakchott, le 28 Avril 2017

Cheikhany Ould Sidina

Maire de Maaden El Ervane