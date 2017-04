Togo: Christian Barrigah bientôt chez les libraires

Depuis quelques temps, il est constaté que les média privés se font de plus en rares dans le lot… Plus »

Journaliste, marie et bien engage dans l'Eglise, Christian Ignacio Barrigah, aime couvrir de grands événements tels, les JMJ (Journée Mondiale de la Jeunesse), les voyages apostoliques, les ordinations épiscopales et sacerdotales, les pèlerinages et autres dans son pays le Togo, la sous-région et ailleurs.

"L'objectif principal de ce recueil de prières et de méditations vise notre vraie et sincère conversion à la suite du Christ, fils de la Vierge Marie", pouvait-on lire dans le résumé de cet ouvrage.

Barrigah. Ce patronyme vous dit certainement quelque chose, mais, détrompez-vous, car il n'est pas question ici du prélat qui a dirigé la CVJR (Commission Vérité, Justice et Réconciliation), mais plutôt d'un autre fidèle chrétien catholique, bien connu également dans le milieu de la presse togolaise et qui répond au nom complet de Christian Ignacio Barrigah.

