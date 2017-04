Congo-Brazzaville: Djoson Philosophe met sur le marché deux clips de l'album Multicolor

En prélude à la sortie imminente de l'album « Multicolor, l'artiste musicien Djoson Philosophe et son orchestre Super Nkolo Mboka ont réalisé et mis sur le marché du disque deux clips en versions audio et vidéo. Ces clips font la promotion de deux chansons à savoir : « Rumba na piste » et « Envoûtement ».

Dans cet opus de 10 titres, Djoson Philosophe, The winner O vencedor, el caliente, a extrait « Rumba na piste » et « Envoûtement » en vue de leur promotion. Cette prestation a eu valeur d'avant-goût pour les amoureux de la bonne musique. Ces chansons sont déjà disponibles en versions audio et vidéo.

Dans « Rumba na piste », Djoson Philosophe fait un point d'honneur aux grands artistes qui ont marqué la danse rumba odemba alors qu'« Envoûtement » est le générique de l'ensemble de l'album « Multicolor ».

Les deux clips tournés et réalisés à Brazzaville mettent en exergue le paysage et les scènes de vie courante de la capitale congolaise. Des clips de haute facture et des images de bonnes qualités, reconnait l'artiste.

« Ces deux titres précurseurs annoncent déjà la sortie imminente de l'album Multicolor dans lequel je propose au public un générique et une rumba, une façon pour moi d'être programmé en deux styles ou genres distincts », explique Djoson philosophe.

Outre les versions audio et vidéo, il est prévu la vente en ligne (Internet) de l'album qui est selon l'artiste le meilleur moyen d'éviter la piraterie.

Soulignons que l'album Multicolor est un mélange de genres musicaux, à savoir : la samba brésilienne associée à la rumba congolaise d'une part et la salsa cubaine mélangée à la rumba congolaise d'autre part.

« Cette association de genres est un nouveau style que j'apporte dans notre musique », se glorifie Djoson Philosophe.

Le nouvel album comprend des titres comme Samba do Congo, Salsa del Congo (Ola Ola), Efandza teke (trahison), Autrui, Pécheur mondelé, Mayi ya lobo... ST. Dulaque Keke.