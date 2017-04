Afrique de l'Ouest: 65 millions de francs CFA offerts au Togo par l'OOAS

Depuis quelques temps, il est constaté que les média privés se font de plus en rares dans le lot… Plus »

Amener les populations de l'Espace CEDEAO à un niveau de santé le plus élevé possible, telle est la mission de l'OOAS créée en juillet 1987.

Au vu de l'importance capitale que revêtent ces appareils pour le système de santé au Togo, le ministre de la Santé Professeur Moustapha Mijiyawa, a lancé « un vibrant appel à tout le personnel du CHU Sylvanus Olympio et particulièrement à celui du service d'ophtalmologie d'en faire bon usage et d'en assurer la maintenance préventive pour prolonger la durée de vie des équipements ».

Et d'autre part, a poursuivi M. Crespin, « le renforcement de capacités ; il y a une unité de formation en ophtalmologie dans le CHU qui reçoit plusieurs nationalités de la CEDEAO et de l'Afrique Centrale. Il est important pour nous de contribuer à la formation de qualité de nos spécialistes en ophtalmologie ».

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.