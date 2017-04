Cote d'Ivoire: Assurances - Près de 303 milliards de chiffre d'affaires en 2016

« Nous devons améliorer le règlement des sinistres surtout en automobile si nous voulons renforcer notre crédibilité vis à vis de nos assurés et de la population », a également plaidé le président de l'Asa-Ci, pour qui la grande difficulté reste l'automobile et, surtout, le corporel.

Ce marché fait face toutefois à un certain nombre de problèmes qui pénalisent sa croissance. « Nous les avons identifiés et nous devons les adresser soit entre nous assureurs, soit avec l'aide de la tutelle », a ajouté M. Boa Johnson.

« Le marché ivoirien a du potentiel sur certaines branches notamment la santé, l'automobile et la branche transport. Nous devons les valoriser par des mesures rigoureuses et une solidarité du marché pour les transformer en chiffre d'affaires », a relevé M. Boa Johnson.

On enregistre également une hausse des prestations payées au cours de l'exercice 2016. Celles-ci s'élèvent globalement à 154 milliards 433 millions Fcfa contre 150 milliards 876 millions de Fcfa en 2015, soit une augmentation de 2,3% et 51,0% du chiffre d'affaires du marché.

De façon sectorielle, ce chiffre d'affaires laisse apparaître une nette progression de l'assurance vie, qui représente désormais 44% du marché, se rapprochant progressivement de l'Assurance Non Vie créditée de 56% de part de ce marché toujours de loin les plus animé et le premier de la zone Cima (Conférence interafricaine des marchés d'assurance).

