Ils ont estimé que pendant plusieurs années jusqu'en 2017, aucun d'eux n'avait sollicité de retourner au Rwanda, jugeant les conditions de retour pas propices, ni réunies. Contre toute attente, alors que plusieurs tentatives avaient été essayées, sans succès, quelques Hutus propriétaires des biens et immobiliers de retour au pays se sont vu obligés de fuir une fois de plus le Rwanda. Loamba Moké a signifié que les réfugiés rwandais s'opposent à un éventuel retour considéré comme rapatriement forcé.

Lors d'une conférence de presse organisée le 27 avril à Brazzaville, le président de l'Association pour les droits de l'homme et de l'univers carcéral (Adhuc), Loamba Moké, a marqué sa désapprobation face à la décision "unilatérale" prise conjointement par le gouvernement congolais et le HCR, obligeant les réfugiés rwandais à regagner leurs pays d'origine après le 31 décembre 2017.

