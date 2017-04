Togo: Le 28 avril pour la sécurité et la santé au travail

Depuis quelques temps, il est constaté que les média privés se font de plus en rares dans le lot… Plus »

Selon M. Agbénou, les chiffres donnés par le BIT interpellent en tant que responsables syndicaux et pousse à sensibiliser les travailleurs sur la culture de la prévention car prévenir vaut mieux que guérir et il n'est pas normal de perdre sa vie en voulant la gagner ».

La célébration de cette journée a pour objectif de « sensibiliser les camarades travailleurs des transports sur les mesures préventives à observer pour éviter les accidents de travail et les maladies professionnelles sur les lieux de travail », a souligné Emmanuel Komlan Agbénou, Secrétaire Général de la FESYTRAT et Coordonnateur National de l'ITF-Togo.

Dans un second temps, les membres de la FESYTRAT ont bénéficié d'un séminaire de formation sur deux jours, notamment les 28 et 29 avril 2017. Au menu de la formation, « les techniques de négociation collective, de règlement de conflits de travail de plaidoyer et de lobbying ».

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.