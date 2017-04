Togo: Le groupe musical « Glory be to God » sacré champion

Les six groups musicaux ayant pris part à la première édition de Challenge Music Gospel ont été situé sur leur sort jeudi. Après trois journées de compétition, le premier prix est allé au groupe musical « Glory be to God ».

Le prix est composé d'une batterie, de l'enregistrement de trois morceaux par le studio de Praiz Family et un trophée.

Glory be to God a obtenu 281,75 points contre Salem (2ème avec 270,75 points), Glorious Voice (3ème avec 260,25 points), Privilégiés (4ème avec 249 points), Christ pour Tous (5ème avec 235,5 points) et Lousha (6ème avec 196 points).

Les 29 novembre 2015, 31 janvier 2016 et 06 mars 2016, ces groupes musicaux ont presté dans de diverses épreuves.

Ils ont arrangé des chansons populaires et les adapter aux rythmes de la musique togolaise. Ils ont également, sur place, composé des chansons, les avoir arrangées et produites.

« C'est un sentiment de joie et de satisfaction pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ qui s'est encore manifestée dans notre vie à travers cette victoire », s'est exclamé Kagni Gaméli, président du Groupe Musical.

Il poursuit en soulignant que ce premier prix qu'ils ont vient couronner de nombreux efforts consentis au cours cette première édition du Championnat Gospel Music.

« A travers ce prix et cette réussite, nous voyons que nos efforts ont porté leurs fruits. Nous pensons que nous avons notre marque déposée dans ce que nous avons fait », ajouté Kagni Gaméli.

Le championnat Gospel Music est une initiative de l'agence de production et de promotion de la musique Gospel dénommée « Praiz Family » présidée par le Pasteur Sélom Apéli.

Selon ce dernier, « ceux qui font de la musique Gospel, il y a encore du chemin pour nous ». En effet, a-t-il expliqué, « Chanter à l'Eglise, on le fait déjà, mais si on veut aller au-delà, il faut cadre de compétitivité pour que la musique quitte l'étape de la passion pour aller vers une profession ».

Contrairement au premier prix, les 2ème et 3ème prix sont composés respectivement de deux morceaux à faire enregistrer et d'un morceau à faire enregistrer, outre le trophée que chacun d'entre eux a eu. Et les trois autres sont également reparties avec des trophées.

