Cameroun: Le personnel de la Semry en grève

Nous ne sommes pas soignés, et percevons nos salaires à l'humeur du Dg et de ses collaborateurs qui roulent et vivent dans un luxe insolent », écrivent le personnel de la Semry. Malgré les menaces et les mises en garde du directeur général de la Semry, le personnel n'a pas cédé.,

Les mauvaises conditions de travail, le manque de matériel de travail et l'amateurisme des dirigeants de la Semry. Selon les grévistes, ils sont au bord de l'épuisement. « Si ailleurs on vit des fruits de son travail, c'est le contraire à la Semry. Le personnel est réduit à la mendicité.

Ils réclament le paiement de cinq mois d'arrières de salaire et de meilleures conditions de travail. Le personnel de la société d'expansion et de la modernisation de la riziculture de Yagoua (Semry) est en grève depuis ce 27 avril 2017.

