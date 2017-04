Cameroun: Herakles Farms - Des communautés du Sud-Ouest dans l'angoisse

Camidus est une start-up primée qui conçoit et développe des logiciels et des systèmes de… Plus »

Eric Parfait Essomba mesure l'impact d'une concession définitive à Herakles Farms. «Ce serait très dommage pour l'image du Cameroun auprès des investisseurs internationaux, car, en laissant avancer ce projet, on donne le sentiment aux investisseurs qu'ils sont au-dessus des lois et règlementations.

Une hypothèse depuis redoutée par les communautés villageoises des arrondissements de Mundemba, Nguti et Toko, respectivement dans les départements du Ndian et du Koupe Manenguba, qui disent compter sur le président de la République pour leur rétrocéder cette parcelle que SGSOC n'aurait pas occupée comme il l'avait promis, c'est-à-dire pour la culture du palmier à huile.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.