Seules les parties civiles qui ne figurent pas dans le jugement doivent se rapprocher du Fonds. Nous allons les aider à le faire. C'est notre travail et on va le faire pour que toutes les victimes accèdent aux réparations ».

Me Jacqueline Moudeina, avocate des parties civiles : « Nous sommes les plus heureux »

La seconde frustration est liée à la précipitation dans laquelle ce procès a été organisé. Je pense que les autorités et les pouvoirs publics auraient dû prendre plus de temps pour organiser ce procès ».

Nous nous sommes toujours battus sur cette question », a soutenu Me Mbaye Sène. Selon lui, déjà à l'instruction en Belgique, il a été insinué qu'il fallait trouver un lien de rattachement personnel pour arriver à la déclaration de culpabilité du président Habré sur le fait de viol et tout a été mis en œuvre pour que la dame accuse l'ancien président tchadien.

Des personnes ont été torturées, des femmes violées dans des camps militaires. Cela n'a rien à voir avec l'impérialisme. Aujourd'hui, ceux qui parlaient d'un procès téléguidé, commandité par l'Occident ou les ennemis de l'Afrique, doivent adopter un profil bas et saluer la décision exemplaire qui a été rendue, pas du point de vue de la sévérité, mais de l'objectivité et surtout du respect des droits fondamentaux des personnes », a salué l'avocat. Selon lui, en Afrique, l'effectivité des droits fondamentaux passera par l'action judiciaire.

Le défenseur de droits de l'homme et un des avocats des parties civiles, Me Assane Dioma Ndiaye s'est félicité du dénouement de ce long procès. « Des personnes ont été exécutées sans décision judiciaire et arrêtées sur des bases ethniques, politiques, de représailles, etc.

Le président Wafi Ougadeye et ses assesseurs ont, enfin, invité, conformément à l'article 28 du statut des Chambres africaines extraordinaires (Cae), les victimes dont les constitutions sont déclarées irrecevables et celles qui n'ont pas participé à la procédure devant la Cae de se rapprocher du Fonds.

