Sénégal: Fondation Léopold Sédar Senghor - Échanges autour des sources du poète-président

La Fondation Léopold Sedar Senghor a accueilli, jeudi dernier, dans le cadre de ses animations mensuelles, des professeurs de Lettres modernes pour échanger avec les étudiants de l'Institut Maristes de l'Enseignement supérieur (Imes) sur le thème « Senghor et les racines de sa personnalité : Entre foi chrétienne et Sérérité ».

Si la personnalité de Léopold Sédar Senghor, abreuvée à de multiples sources, est protéiforme et difficile à cerner, deux de ses sources restent essentielles : la foi chrétienne et sa « Sérérité ».

Ces deux thèmes ont été analysés jeudi dernier par Birahim Thioune, Professeur de Lettres à la Fastef, à partir de l'un de ses ouvrages portant sur Léopold Sédar Senghor et le christianisme, et Amade Faye, Professeur au Département de Lettres modernes de l'Ucad et chercheur à l'Ifan, à partir d'une étude coécrite avec Lilyan Kesteloot, intitulée : « Léopold Sédar Senghor et la Sérérité ».

Dans sa présentation, le Pr Birahim Thioune indique que ce qui intéresse le chercheur ou l'amateur de texte littéraire chez Senghor peut concerner cinq orientations à savoir la tradition rhétorique de l'Église catholique, les moyens de purification (prière, confession, absolution), les valeurs cardinales et morales, la communion sacrementale (par l'eucharistie) et la « négrification » des données bibliques.

A l'en croire, le poète ponctue ses évocations du monde par des prières adressées à Dieu et qui se résument à l'enseignement contenu dans « Notre père ». Aussi, souligne-t-il que Senghor a mis la consommation de l'hostie, corps du Christ correspondant au sacrement de l'eucharistie, au cœur de ses représentations, à travers l'offrande de corps.

« La vie de fidèle telle que la représente Senghor continue le sacrifice de Jésus, institué sous le forme d'une « nouvelle alliance » du pacte scellé lors du repas de scène », informe Pr. Thioune aux étudiants de l'Imes.

Se prononçant sur la «négrification» des données bibliques, Pr Thioune fait savoir que Senghor projetait sur le texte biblique un regard nègre qui fait de Dieu un patriarche africain. « Ses séraphins représentent des noirs et ses anges. Il les imagine des êtres métissés ou des peuls », rappelle-t-il.

Toutefois, précise Pr Thioune à la fin de son exposé, qu'il ne s'agit pas de faire le procès d'un homme ou de ses convictions religieuses, en utilisant des critères externes. Il s'agit d'interpréter une œuvre littéraire et de l'éclairer principalement par des preuves internes.

Pour sa part, le Professeur au Département de Lettres modernes de l'Ucad et chercheur à l'Ifan, Amade Faye, a évoqué et analysé la « sérérité » du président-poète à partir d'une étude coécrite avec Lilyan Kesteloot, intitulée : « Léopold Sédar Senghor et la Sérérité ».

D'après Amade Faye, l'article a été commandé par la Sorbonne et ils l'ont produit. Selon Pr Amade Faye, la poésie de Senghor porte l'arôme de la terre natale etl'enchantement de la langue maternelle, parce que Senghor s'inspire du terroir, le cœur pastoral du sine comme il le dit.

Mais le pays sérère dans sa généralité, avec ses réalités, ses aspects, ses modes de vie, ses palpitations. « Il emploie même des formules sérères dans ses textes qu'il faut décoder pour être en possession du discours et pour pouvoir le commenter.

De même, des expressions typiquement sérères apparaissent dans la langue française sans qu'on s'en rende compte et à l'insu du poète », dit-il.

À son avis, le monde sérère est l'univers auquel Senghor se mesure le plus souvent dans sa poésie. « Je peux même dire qu'il est sérère dans sa poésie ». Outre ces présentations, l'assistance a eu l'honneur d'écouter également la déclamation de quelques poèmes de Senghor,

« Nuit de Sine » et « Que m'accompagnent koras et balafong » (strophes V et VI) par A. Racine Senghor, Pr de Lettres et écrivain, accompagné à la guitare par A. Raphaël Ndiaye et soutenu au violon par M. William Badji, violoniste de l'Orchestre national.