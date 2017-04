Congo-Kinshasa: Arrangement particulier - J. Kabila torpille la résolution 2348 du Conseil de sécurité

Ce vœu de l'ONU vient de faire plouf. Le chef de l'Etat s'offre aujourd'hui un accord taillé à sa mesure et signé par des acteurs politiques débauchés et ayant fait allégeance à la Majorité présidentielle.

Et c'est le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies en RDC et chef de la Monusco, Maman Sidikou, qui devait assurer ces bons offices entre les acteurs politiques congolais.

Contrairement à ce qu'il a promis aux évêques membres de la Cénco, le chef de l'Etat est loin de trouver des solutions consensuelles et respectueuses de l'Accord quant aux deux points de divergences sur lesquels ont achoppé les négociations directes du Centre interdiocésain entre sa famille politique et le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement.

La cérémonie de signature de l'arrangement particulier à l'Accord du 31 décembre 2016 a bel et bien eu lieu hier jeudi 27 avril dans la salle de Congrès du Palais du peuple devant les sénateurs et les députés nationaux.

