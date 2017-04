Congo-Brazzaville: Maison d'arrêt de Brazzaville - Les détenus, candidats aux examens d'Etat reçoivent des fournitures scolaires

Le directeur général de l'Administration pénitentiaire, le colonel Jean Blaise Komo a offert, le 27 avril, des kits scolaires aux candidats au Baccalauréat et au Brevet d'Etude du premier cycle (BEPC), détenus à la Maison d'arrêt centrale et correctionnelle de Brazzaville.

Au total soixante-cinq détenus, candidats à ces deux examens d'Etat, ont bénéficié de cette dotation, au nombre desquels, quarante-sept candidats au BAC et dix-huit au BEPC.

En ce qui concerne le Baccalauréat, ils sont trente-huit inscrits en série littéraire, soit vingt-neuf candidats officiels, et neuf candidats libres.

En série D par contre, on dénombre au total neuf candidats devant affronter le Bac session de mai 2017, soit six candidats officiels et trois candidats libres.

Chaque candidat a ainsi reçu un sac, dix cahiers, des stylos, des crayons, une calculatrice, une boite mathématicale et un équipement sportif pour les épreuves pratiques d'éducation physique et sportive (Eps).

Avec ce matériel, les candidats détenus prendront des cours spéciaux et effectueront des exercices types qui leur permettront d'être au point et d'affronter l' examen avec plus de sérénité et de sureté.

« Souvent, ces candidats s'absentent aux cours, parce qu'ils ont certaines obligations pénitentiaires à remplir. Ce qui fait qu'ils accusent souvent le retard dans leur programme officiel de cours.

Nous avons pensé mettre quelques professeurs à leur disposition, pour les encadrer jusqu'au dernier jour.

Ils sont, certes, privés de liberté, mais ne sont pas privés d'autres droits, tels que le droit à l'éducation, à l'instruction et à l'enseignement », a souligné le colonel Jean-Blaise Komo.

Réceptionnant le don, les candidats détenus ont pris l'engagement de donner le meilleur d'eux-mêmes, afin d'arracher l'examen comme leurs collègues en liberté.