Congo-Kinshasa: MSF a traité plus de neuf cent mille cas de paludisme

En RDC, le paludisme demeure un problème de santé publique. Cette maladie affecte plus les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Le paludisme constitue l'une des principales causes de consultations médicales surtout pour les enfants.

Selon un communiqué de Médecins sans frontières (MSF), plus de 50% de ses consultations faites l'année dernière étaient dues au paludisme.

Cette ONG internationale a soigné au total neuf cent vingt-deux mille cinq cent quarante-cinq cas de paludisme. Il existe un traitement efficace pour soigner le paludisme.

Aujourd'hui, avec le test de diagnostic rapide, il est possible de détecter la maladie et de la soigner tôt en évitant ainsi les complications pouvant conduire même à la mort.

« Un enfant atteint de paludisme simple peut être diagnostiqué en 15 minutes grâce au test prévu à cet effet, suite à quoi il mettra en moyenne 3 jours à guérir avec du repos et des médicaments antipaludéens », fait savoir MSF tout en ajoutant que le renoncement aux soins peut entraîner des complications du paludisme en particulier chez les jeunes enfants, qui sont les plus vulnérables. Parmi ce complications, on cite l'anémie, les soucis neurologiques, l'hypoglycémie voire la mort.

Quoiqu'il existe le traitement, MSF reconnaît qu'il y a des obstacles aux efforts de lutte contre le paludisme.

« Les obstacles pour accéder au traitement restent nombreux », témoigne une infirmière de Gety en Ituri où, depuis fin 2016, des sites de santé communautaires ont été instaurés pour rapprocher les soins de santé des patients.

Malgré de nombreux obstacles parsemant le chemin vers les soins, des pistes vers une meilleure prise en charge pour les malades atteints de paludisme existent, soutient MSF qui rassure un meilleur accès aux soins.

Selon la source, MSF travaille en étroite collaboration avec les autorités congolaises ayant en charge la santé et autres acteurs de la lutte contre le paludisme pour éviter des morts.

Cette organisation souligne que plusieurs enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour en RDC, parce qu'ils ne sont pas parvenus à se faire soigner à temps. Elle ajoute que les traitements contre le paludisme existent et sont relativement légers.