Angola: Une maladie inconnue laisse quatre membres d'une famille aveugles à Luanda

Selon le responsable, ce sont les attitudes du genre qui laissent les démunis plus réconfortés, encouragés d, raison pour laquelle il a encouragé d'autres franges de la société à suivre cet exemple des jeunes solidaires et à mobiliser des initiatives similaires.

Pour Mário Durão, le constat est regrettable, et que le don est négligeable face à la douleur de la famille. Seuls les produits aideront à répondre à certains besoins, qui, en plus des produits livrés, la clé est la chaleur humaine, a-t-il ajouté.

Sensibilisés de la situation, l'Association des jeunes Unis et solidaires, représenté par son président Mário Durão, a fait un don de produits alimentaires tels que le riz, le sucre, le lait, les pâtes, la semoule de maïs, l'huile et une certaine valeur monétaire pour aider à payer les coûts tels que l'électricité, qui a déjà été débranché.

Deux enfants de 11 et 14 ans et deux adultes de 18 à 20 ans, notamment Elizabeth Mateus, João Claúdio, Jonsom Mateus, avec une cécité totale et Nzola Mateus avec une cécité partielle, ont perdu la vision au fil du temps, selon Macuntondo Lemos, père des victimes. Nzola Mateus, l'une des victimes a dû quitter récemment l'enseignement moyen, dans le cours de sciences physiques et biologiques dans l'institut moyen de Capolo II.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.