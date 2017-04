Angola: Etona réélu secrétaire général de l'UNAP

Luanda — L'artiste António Tomás, dit Etona, a été réélu vendredi, à Luanda, avec 21 voix pour, pour un nouveau mandat de quatre ans, au poste de Secrétaire général de l'Union Nationale des Artistes Plastiques (UNAP).

La campagne électorale a compté sur la participation de 42 membres.

Etona a disputé ce poste avec Fineza Teta, avec 16 voix, et Pambu Kidi avec 5 voix.

Pour ce mandat, Etona comptera sur Manuel Antonio oliveira, dit Dudu, comme président de la commission de direction, secrétaire administratif, Bento Mateus Quivo, dit San Mateux" et pour le secrétariat en charge des activités culturelles, Fernandes de Carvalho.

Se confiant à la presse, le nouveau élu a dit que sa direction continuera à soutenir les élèves provenant des écoles moyennes et supérieures des beaux-arts afin de développer les échanges.

A l'occasion, le président de l'assemblée générale de l'UNAP, Nobre Coutinho, a souligné la nécessité de plus de dynamisme et d'appuk aux organisations culturelle juvéniles pour leur galvanisation et continuité.

L'UNAP a été fondée le 8 octobre 1977 dans le but de promouvoir et de diffuser des œuvres d'art et les respectifs artistes plastiques angolais.