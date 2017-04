Congo-Kinshasa: Kinshasa accueille le Festival du livre et de la bible

Plusieurs maisons d'édition, entre autres, Verbum Bible, New Scolot, Epiphanie, Arc-en-Ciel, l'Harmattan vont exposer et vendre leurs productions durant ce festival.

«C'est dans le livre que tu trouves ce qu'on te propose pour le développement durable. La société congolaise n'encourage pas les écrivains et n'encourage pas non plus l'importation des livres, ni les éditions du livre à la portée de tout le monde».

La coordonnatrice de FELIBI, Sœur Générose Sibay, indique que cette activité s'inscrit dans le cadre des objectifs du développement durable, et veut relever le défi de la vulnérabilité économique et la précarité de la chaine du livre en RDC:

Plusieurs activités et expositions destinées à différentes couches de la société sont annoncées au cours de ce festival : productions littéraires, scientifiques et culturelles.

