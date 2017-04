Afrique: Le rapport du Maroc prochainement examiné par le CDH

Le rapport national du Maroc au titre du 3ème cycle de l'Examen périodique universel sera examiné par le Conseil des droits de l'Homme, le 2 mai 2017 à Genève, et ce à l'occasion de la tenue de la 27ème session du groupe de travail de l'Examen périodique universel (EPU) prévue entre le 1er et le 12 mai 2017, indique vendredi un communiqué de la Délégation interministérielle chargée des droits de l'Homme.

Fruit d'un processus de concertation avec les différents acteurs notamment les départements ministériels, les institutions nationales, le Parlement et les organisations de la société civile, le rapport national est composé de quatre parties : une description de la méthodologie et du processus d'élaboration du rapport, les réalisations dans le domaine de suivi de la mise en œuvre des recommandations des examens précédents, notamment les politiques sectorielles concernant les droits catégoriels et leur conformité avec les engagements internationaux du Maroc, les démarches entreprises pour la promotion et la protection des droits de l'Homme et enfin les défis et les bonnes pratiques.

Pour ce troisième rapport national, la Troïka chargée d'assister l'EPU est composée des Emirats arabes unis (rapporteur), du Panama et du Congo Brazzaville.