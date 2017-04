Sénégal: Réunion sur le PRAPS, mercredi

Le ministre de l'Elevage et des Productions animales, Aminata Mbengue Ndiaye, préside ce mercredi, à 9h, à Dakar au Lagon 2, la réunion de concertation et d'appui à la mise en œuvre de la composante "Amélioration de la santé animale" du Projet régional d'appui à la mise en œuvre de la composante au pastoralisme au Sahel (PRAPS), annonce un communiqué reçu à l'APS.

Le PRAPS, initié par six pays saharo-sahéliens (Burkina Faso, Mali, Sénégal, Mauritanie, Niger et Tchad) pour une durée de six ans (2016-2021), est financé par le Groupe de la Banque mondiale pour un montant de 280 millions de dollars, soit 150 milliards de francs CfA.

Il vise à "améliorer l'accès à des moyens et services de production essentiels et aux marchés pour les pasteurs et agropasteurs dans les zones ciblées et accroître les capacités des pays à répondre, à temps et de façon efficace, en cas de crises pastorales ou d'urgence".