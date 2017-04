Sénégal: Delta du Saloum - Le "triangle de la durabilité" préconisé pour promouvoir l'écotourisme

Les îles du Saloum, situées dans la région de Fatick, sont caractérisées par un écosystème privilégié qu'elles sont qualifiées de "petit paradis de nature", avec ses îles et îlots séparés par de nombreux canaux, de bolongs, de petits cours d'eau riches en mangroves, également représentatifs d'un univers de lagunes, de forêts, de tannes (étendues de terres salées) et de bancs de sable.

Il vise aussi "un tourisme capable de conjuguer les efforts de populations locales et des touristes dans le respect de l'environnement et de la diversité des cultures".

Dans cette perspective, cette Charte "préconise un tourisme respectueux des mœurs et des valeurs culturelles locales, attractif car veillant à la sécurité des touristes et de leurs biens".

Il fait observer que "la particularité de ce triangle est d'être assez tragique parce que le plus probable est qu'il ne soit pas possible de réunir à la fois la rationalité économique (celle de la rentabilité), la justice sociale (des profits substantiels aux populations indigènes) et l'équilibre écologique (préservation de l'environnement)".

Il s'agit selon lui des pôles "écologique, social et économique", notant que la durabilité est le résultat de "la gestion d'une tension entre trois pôles : économique, social et écologique".

Il introduisait la note introductive d'un séminaire de l'Agence de presse sénégalaise (APS) et de la Fondation Konrad Adenauer (FKA), un atelier axé sur le "partage d'expérience entre les problèmes de l'environnement et le tourisme dans les îles du Saloum".

