Maroc: Le WAC à Tanger pour prendre le large

A noter que les deux autres rencontres entre le DHJ à l'AS FAR et l'OCS au KACM se sont déroulées hier vendredi respectivement à El Jadida et Safi.

Ayant perdu leur dernier test devant le FUS (1-0), les coéquipiers d'Amsif devront se racheter en jouant à domicile, sauf que la tâche ne sera nullement de tout repos face au WAC qui ne fait plus dans la demi-mesure et qui compte sur toutes ses sorties pour s'adjuger le titre sans avoir recours au calcul de fin de saison.

De l'autre côté, renouant avec la victoire lors de la dernière journée face à la JSKT (4-0) et assurant par la même occasion leur maintien, les Tétouanais joueront sans pression et ne seront certainement pas une proie facile pour leur adversaire. A 18h 30 à Agadir, le HUSA reçoit l'OCK au G

