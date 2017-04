Sénégal: Cérémonie officielle de la journée internationale de la Danse, samedi

Dakar — La cérémonie officielle de la Journée internationale de la Danse est prévue samedi à 10 h, à la Maison de la Culture Douta Seck sous la présidence de Mbagnick Ndiaye, ministre de la Culture et de la Communication, a appris l'APS.

Dans un communiqué, le ministère de la Culture souligne que sous la coordination de la direction des Arts, "la célébration de la journée de la danse sera une occasion pour les professionnels du secteur d'aborder plusieurs questions touchant le sous-secteur à travers des conférences, des panels et des rencontres échanges".

A cela, s'ajoutent des ateliers, des spectacles et prestations des ballets et compagnies au Grand Théâtre national, à Pikine et Guédiawaye, une randonnée artistique sur l'itinéraire Médina- avenue Blaise Diagne - Maison de la Culture Douta Seck.

La journée de la danse sera aussi l'occasion pour la tutelle de procéder à des distinctions et des récompenses à des artistes méritants, selon le communiqué, ajoutant que des activités d'animations et de réflexion sur l'évolution de la danse sont également prévues à Dakar et dans les régions du pays.