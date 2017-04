Afrique: Soukeyna Kane prend ses fonctions de Directrice des opérations de la BM pour le Mali, le 1er mai

Dakar — Nommée au poste de Directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Mali, la Guinée, le Niger et le Tchad, la Sénégalaise Soukeyna Kane prendra officiellement ses nouvelles fonctions le 1er mai.

Elle effectuera sa première visite au Mali du 1er au 5 mai 2017, une visite au cours de laquelle elle rencontrera les autorités nationales, indique la Banque mondiale dans un communiqué.

De nationalité sénégalaise, Soukeyna Kane a été nommée récemment au poste de Directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Mali, la Guinée, le Niger et le Tchad, à Bamako (Mali).

Elle est entrée à la Banque en mars 2003 comme spécialiste senior de la gestion financière et a exercé diverses fonctions au sein de la Région Afrique, de la division Politique opérationnelle et services aux pays (OPCS) et de la Région Moyen-Orient et Afrique du Nord, lit-on dans ce document.

Elle travaillait auparavant à la Banque africaine de développement comme auditrice interne principale, et a en outre à son actif une vaste expérience dans le secteur privé, selon le communiqué, précisant qu'elle a notamment été directrice administrative et financière aux Assurances générales sénégalaises(AGS), et directrice et auditrice senior chez ERA Audit et Expertise, AEG Paris et Ernst & Young.

Expert-comptable, elle est titulaire d'un master en comptabilité et finance, et diplômée de l'Institut commercial supérieur de Paris.

Avant d'exercer ses nouvelles fonctions, Mme Kane était chef du service Gouvernance pour la Région Europe et Asie centrale de la Banque mondiale.

A son nouveau poste, elle aura pour priorité "d'apporter la direction stratégique voulue pour l'élaboration de programmes qui s'inscrivent dans le double objectif poursuivi par la Banque mondiale".

Il s'agit de "mettre fin à l'extrême pauvreté et favoriser le partage de la prospérité au Mali, en Guinée, au Niger et au Tchad, et, plus largement, dans la région du Sahel, et maintenir la qualité du portefeuille d'opérations dans ces pays en travaillant de concert avec des partenaires internes et externes à l'obtention de meilleurs résultats".