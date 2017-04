Cameroun: Un jeune Ingénieur Logiciel Camerounais développe des systèmes de gestion foncière adaptés à l'Afrique

interview

Camidus est une start-up primée qui conçoit et développe des logiciels et des systèmes de gestion foncière adaptés aux réalités des pays en développement. Son expertise combine la cartographie, la mobilité, le cloud computing, l'analyse des processus d'affaires et les données géospatiales.

Camidus fournit également des services de consultation aux entreprises du secteur privé qui souhaitent utiliser les données spatiales pour construire des systèmes de décision.

ABA a eu l'opportunité de contacter par courrier électronique son fondateur, Mr. Serge Poueme, un jeune ingénieur logiciel Camerounais qui, selon ses propres mots, est passionné par le futurisme et le développement durable.

Parlez-nous de vous et de votre entreprise/organisation?

Nous sommes une société de technologie civique qui développe des plateformes de gouvernance géospatiales et multifonctionnelles combinant la cartographie, le web, la mobilité, le cloud computing aux techniques d'urbanisme. Nous fournissons, aux organisations impliquées dans la planification urbaine, des logiciels et des systèmes leur qui contribuent à l'amélioration du cadre urbain et jouent un rôle stratégique dans la construction de villes durables. En mettant à la disposition de nos clients des outils technologiques permettant d'opérer une meilleure gestion de l'urbanisation, nous réalisons notre vision à long terme, devenir le leader des logiciels et systèmes intégrés pour la gestion urbaine et rurale.

Quel a été le capital nécessaire pour démarrer votre entreprise et comment avezvous pu réunir ce capital?

Camidus est financé sur fonds propres depuis le départ, ce qui veut dire que les revenus que son fondateur génère dans des activités de consultations externes et également ses épargnes ont été mis à contribution. Les montants investi sur fonds propre à ce jour s'élève à: 10 556 000 FCFA. Nous avons aussi eu la possibilité d'obtenir une bourse de voyage pour soutenir le développement des affaires de 2 766 996 par les Offices Jeunesses Internationales du Québec et occasionnellement recevons du soutien (sous forme de prêt ou don) des membres de la famille pour des montants nous permettant temporairement de régler des problèmes ponctuels (charges fixes) à ce jour environ 3 020 000 FCFA. En 2015 nous avons fait une fait une mini-levée de fonds qui nous a permis de collecter environ:1 153 000 FCFA pour supporter notre développement commercial. Et plus récemment, 5 000 000 FCFA dans le cadre du concours Total Startupper qui ont servi à finaliser la structuration de l'équipe et l'ouverture du bureau de Yaoundé. Nous nous considérons toujours comme étant en démarrage, donc nous continuons d'injecter des fonds dans la mise

Quels sont les défis auxquels vous faites face dans votre entreprise et comment surmontez-vous ces défis?

Ils sont nombreux, déjà nous opérons dans un marché de niche qui nous oblige à rester constamment au courant des nouvelles tendances en matière d'urbanisme et de géomatique. Mais au-delà de cela, la compétition internationale, les problèmes d'adoption technologique, la complexité de nos cycles de ventes et l'accès limité à des ressources sont les principaux enjeux que nous tentons de surmonter. Pour cela, nous avons déployé une stratégie à court terme, moyen terme et long terme. Pour le moment je ne peux révéler que le court terme, pour des raisons stratégiques. À court terme nous ciblons comme objectif la génération de revenus à travers une offre de services cloud et des services professionnels, en contradiction avec notre intention première qui était la vente de licenses pour la livraison de solutions clés en main. Pour ce faire nous nous appuyons sur 4 piliers important à savoir:

- la technologie, et donc nous avons migré notre plateforme entièrement sur Azure en rejoignant le programme Bizspark de Microsoft pour les startups prometteurs

- Le développement de la clientèle en choisissant les évènements à haute valeur ajoutée.

- Les partenariats technologiques, que ce soit avec notre partenaire historiques Transerve Technologies ou encore plus récemment avec certains gros joueurs de l'industrie en Turquie et en Amérique du Nord.

- L'organisation, en mettant en place un schéma nous permettant de mieux déployer notre capital humain sur les projets en cours auprès de nos clients.

Où situez-vous votre entreprise dans 5 ans et quelles mesures prenez-vous aujourd'hui afin d'atteindre ces objectifs?

Sur les 5 prochaines années, notre vision est de devenir l'un des catalystes technologique pour la transformation des villes traditionnelles vers des villes intelligentes dans les pays émergents. Notre stratégie sur le long terme que nous pilotons depuis Janvier 2017 devrait nous permettre d'atteindre cet objectif. Nous voulons capitaliser sur notre portefeuille technologique qui grossit et se diversifie pour inclure des solutions telles que la navigation GPS, certes déjà existante, mais une version adaptée aux réalités des pays émergents qui souffrent d'un manque d'adressage postal.

Quel conseil donneriez-vous à d'autres entrepreneurs qui cherchent à créer une entreprise ou à investir en Afrique?

Le conseil que je donnerai est de mettre le focus sur le problème que vous voulez résoudre et la solution. Et n'ayez pas peur de prendre des risques financiers. Le risque financier est souvent le plus élevé, je ne parle pas nécessaire de quitter son emploi et se lancer à l'aventure, mais plutôt de pouvoir investir les revenus générés d'une autre source ou un capital quel que soit le montant dans un projet auquel on croit. Je leur conseille aussi de percevoir l'entreprenariat comme une aventure sur le "très long terme", il s'agit de pouvoir réussir sur les 10 prochaines années voire 15 prochaines années et non sur les 3 prochains mois. Si le succès arrive au bout de 3 mois ce serai un bel évènement, mais ils ne doivent pas se décourager si cela n'arrive pas aussi vite que espéré. Penser stratégie, une idée et un produit c'est bien mais il faut pouvoir trouver le moyen de se positionner sur le marché ou sur la chaîne de valeur. Pour terminer, je leur conseille de lire le livre The Lean Sartup de Eric Ries ainsi que The Outliers: The Story of Success de Malcom Gladwell, qui sont une source de connaissances importante pour le développement personnel de l'entrepreneur.

Comment votre entreprise participe-telle au développement de l'Afrique?

70% des parcelles de terrain dans le monde ne sont pas répertoriées et d'ici 2030 en Afrique subsaharienne, 50% des citoyens vivront dans les zones urbaines. Alors que l'urbanisation est inévitable, la gestion des villes doit évoluer afin réduire les conflits fonciers, assurer un accès équitable aux terres et permettre un développement économique durable. Camidus a développé un logiciel qui permet de protéger les droits de propriétés des citoyens, répertorier les parcelles de terres ainsi que l'historique de vie de celles-ci. Cette solution permet de rendre le cadastre plus accessible et de protéger le registre foncier, pas seulement en Afrique mais également dans le monde entier.