Ile Maurice: L'avis de fortes houles maintenu ce samedi 29 avril

Le public, les plaisanciers ainsi que les pêcheurs sont avertis depuis vendredi 28 avril. Selon les prévisions de la station météorologique de Vacoas, l'avis de fortes houles reste en vigueur. La mer sera donc très forte avec des houles du Sud-Ouest de l'ordre de quatre à cinq mètres au-delà des récifs.

Les sorties en haute mer et dans le lagon sont déconseillés. Le temps sera nuageux à travers l'île avec des pluies localisées et modérées par moments, notamment à l'Est, au Sud et sur les hauts.

Des rafales pouvant atteindre 70 km/h aux endroits exposés sont également attendus. Quant à la température, la maximale sera d'un à deux degrés inférieure à la moyenne saisonnière. Elle variera entre 24 et 26 degrés Celsius sur les hauts et entre 27 et 29 degrés Celsius ailleurs.