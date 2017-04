Congo-Kinshasa: Gaston Musemena - «Sur le banc de l'école se construit le Congo de demain»

Que la Majorité et le Rassemblement rediscutent des postes du Premier ministre et du président du CNSA

Aux opérateurs pédagogiques, Gaston Musemena leur demande de faire preuve de qualités morales, des compétences scientifiques, techniques et professionnelles alors qu'aux parents d'apporter leurs contributions à l'œuvre éducative en prenant conscience de leurs obligations et de leurs droits.

A l'occasion, le ministre de l'EPSP a invité les opérateurs éducatifs congolais à bien jouer leur rôle respectif et rappelle que «l'école doit être considérée comme une véritable bien de la communauté, à protéger et à préserver ».

Cet enseignement consiste à faire acquérir à l'apprenant les connaissances du savoir, les attitudes et le comportement du savoir-être, les capacités du savoir-faire et du savoir agir, a-t-il expliqué.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.