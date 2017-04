Selon une source sécuritaire, 45 gendarmes ont été blessés et plusieurs véhicules… Plus »

En plus, la plateforme revendicative est jugée par certains comme trop ambitieux. Le mémorandum est constitué de 35 points traitant de l'emploi de jeunes à la desserte en eau et électricité en passant par la construction d'une route "contournante" pour éviter que les engins des sociétés minières ne soient obligées de traverser le centre de la ville avec des risques potentiels.

On nous apprend que le préfet et le gouverneur se trouveraient dans les environs de Koolabouï et Kamsar. Il y a une existe une forte présence militaire dans à Boké.

Déjà, l'administration a cessé d'exister depuis la fuite des autorités de la ville. Le préfet et le gouverneur et tant d'autres travailleurs de l'administration locale ont pris la poudre d'escampette suite aux émeutes.

L'idée des violentes manifestations hantent toujours les citoyens de Boké. En dépit d'une journée plus calme que les deux précédentes, la psychose est là palpable prête à expulser une seconde fois des accrochages, entre citoyens et agents de sécurité dans la ville.

