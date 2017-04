Burkina Faso: Kunde 2017 - Imilo Le Chanceux s'adjuge l'or

Pour une 17è édition, le commissariat général des Kunde a fait preuve de maturité dans l'organisation de l'édition 2017 des trophées de la musique burkinabè. Décor, son, lumière, tout était remarquable pour une cérémonie digne du nom.

Dans une salle des banquets de Ouaga 2000 pleine comme un œuf, les trois présentateurs du jour ont su allier finesse, justesse et maestria pour juguler les petits couacs observés ça et là.

Véritable creuset de rencontre et d'intégration, la scène des Kunde 2017 s'est prêtée à plusieurs artistes du Burkina et d'ailleurs.

Notamment Gadji Celi, Floby, Awwa Boussim, Zeynab, Revolution, DJ Mix, Prince Zoetaba, M'ty, Sidiki Diabaté, Don Jazzy, Tina Savage, Korede Belo et le grand Nyboma.

Pour le Kunde d'or 2017, Imilo Le Chanceux, «l'heure est maintenant au travail pour maintenir le cap». L'artiste a déjà son petit secret pour atteindre cet objectif : «multiplier les tournée aussi bien nationales qu'internationales et sortir plus de singles et d'albums pour le plaisir des fans».

Le Chanceux invite par ailleurs ses fans à partager ces moments de joie et de bonheur avec lui et tout son staff. Du côté du commissariat général des Kunde, les regards sont déjà tournés vers l'édition 2018.

«Dès aujourd'hui, nous nous mettons au travail pour une organisation réussite en 2018. Les défis à relever sont nombreuses et nous n'avons pas droit à l'erreur car cela y va de l'honneur de notre pays et de l'Afrique», a confié Salfo Soré dit Jah Press, commissaire général des Kunde

Le palmarès des Kunde 2017

Kunde d'or

- Imilo Le Chanceux

Kunde du meilleur artiste traditionnel

- Nana Bibata

Kunde du meilleur artiste de musique religieuse

- Sœur Anne Marie Kaboré

Kunde de la meilleure chanson moderne d'inspiration traditionnelle

- Laawol (Dicko Fils )

Kunde de l'artiste le plus joué en discothèque

- Imilo Le Chanceux

Kunde du meilleur clip vidéo

- Une Minute Au Village (Imilo Le Chanceux)

Kunde de la révélation

- Nabalum

Kunde de l'espoir

- Will B Black

Kunde du meilleur featuring burkinabè

- Bas Ti Gomin ( Pamika Feat Floby )

Kunde du meilleur artiste féminin

- Idak Bassavé

Kunde du meilleur artiste burkinabè de la diaspora

- Bérenger Ouédraogo

Kunde du meilleur artiste étranger vivant au Burkina

- Barsa 1er (Côte d'Ivoire)

Kunde du meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest

- Révolution (RCI)

Kunde du meilleur artiste de l'Afrique centrale

- Reniss (Cameroun )

Kunde du meilleur featuring de l'intégration africaine

- On se connait en détail - Rose Sabine (RCI) Feat Malika (BF)

Kunde du meilleur concept musical de l'année

- Collectif Mavin

Kunde d'hommage

- Ablo Zon

Kunde d'honneur

- Nyboma

- Gadji Céli

Kunde du public

Dez Altino