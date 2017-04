Togo: Les six étapes pour avoir son titre foncier

Depuis quelques temps, il est constaté que les média privés se font de plus en rares dans le lot… Plus »

A partir de la date de la signature du Greffier en Chef, court un délai de forclusion de trois (3) mois. S'il n'y a pas eu d'opposition à l'issue du délai de forclusion, le dossier est alors envoyé à la Direction des Affaires Domaniales et Cadastrales pour l'établissement du titre foncier dans un délai d'environ six (6) mois.

Plus de 6 ares = 2000 francs CFA supplémentaires par are

Il faut noter également que la Direction des Affaires Domaniales et Cadastrales est composée de quatre départements à savoir le Département de la Conservation Foncière, des Domaines, des Enregistrements et du Cadastre.

A la Justice, on paie les frais de jugement qui s'élèvent à 9000 francs CFA et les frais du certificat de non appel, ni opposition à 5000 francs CFA. Dans ce cas, l'acquéreur doit déplacer, à ses frais, le vendeur et les propriétaires des terrains limitrophes.

