Mauritanie: Atelier de sensibilisation sur la propriété intellectuelle et les droits d'auteur

La capitale de l'Assaba a abrité vendredi les travaux d'un atelier de sensibilisation sur la propriété intellectuelle et les droits d'auteur organisé par le ministère de la culture et de l'artisanat dans le but de sensibiliser autour de la protection des droits d'auteur de créations littéraires et artistiques et lutter contre le plagiat.

Le wali de l'Assaba, M. El Hacen Ould Mohamed Saad a, dans mot pour la circonstance, souligné que le monde d'aujourd'hui fait face à une vague de piraterie intellectuelle ainsi que de pillage d'ouvrages et d'œuvres de différentes manières, ce qui impose à chaque pays de prendre des mesures fermes pour protéger la production des auteurs et l'innovation des créateurs.

Il a ajouté que, sur instructions du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, le gouvernement, à travers le département de la culture, a organisé nombre de sessions de formation et de sensibilisation des acteurs du domaine culturel et artistique afin de comprendre et d'assimiler l'intérêt que revêt la propriété intellectuelle et son rôle dans le développement durable.

Le démarrage de cette rencontre s'est déroulée en présence de du conseiller du ministre de la culture, chargé du patrimoine ; des autorités administratives de la wilaya et d'un parterre d'écrivains, de poètes e de représentants de la société civile.